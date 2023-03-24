Manisa'dan 2 bin gıda kolisi depremzedeler için yolda

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında GAMER’de gerçekleştirilen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de katıldığı ilde ağırlanan depremzedeler ile afet bölgesindeki vatandaşlara Ramazan ayı boyunca yapılacak yardım ve destekler konusunda gerçekleştirilen toplantının ardından harekete geçildi
2 bin koli gıda paketi Hatay'a gönderiliyor
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Valiliği koordinesinde 2 bin koli gıda paketi hazırlayarak, depremin en çok etkilediği bölgeler arasında yer alan Hatay’ın Altınözü ilçesine gönderilmek üzere yola çıkardı.
“Afetzede kardeşlerimizin her an yanındayız”
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan afetin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren çalışmalar yürüttüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün şöyle dedi:
“Afetzede kardeşlerimizin her an yanındayız. Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Manisa’mızda ağırladığımız depremzedeler ile afet bölgesindeki vatandaşlarımıza Ramazan ayı boyunca yapılacak yardım ve destekler konusunda planlamamızı yapmıştık. 2 bin koli gıda paketinin yüklü olduğu tırımızı Hatay’ın Altınözü ilçesine gönderilmek üzere yola çıkardık. Daha önce de Yayladağı ve Altınözü ilçelerine yine 2 bin kişilik gıda paketi göndermiştik. Desteğimiz tüm imkanlarımızla devam edecek. Bir kez daha ulusumuza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, el birliğiyle yaralarımızı saracağımızı vurguluyorum”