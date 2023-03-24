Manisa'dan 2 bin gıda kolisi depremzedeler için yolda Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden olan Hatay’ın Altınözü ilçesine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilmek üzere 2 bin koli gıda paketi hazırlandı. Hazırlanan 2 bin koli gıda paketi, bölgeye doğru yola çıktı.

İHA

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında GAMER’de gerçekleştirilen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de katıldığı ilde ağırlanan depremzedeler ile afet bölgesindeki vatandaşlara Ramazan ayı boyunca yapılacak yardım ve destekler konusunda gerçekleştirilen toplantının ardından harekete geçildi

2 bin koli gıda paketi Hatay'a gönderiliyor

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Valiliği koordinesinde 2 bin koli gıda paketi hazırlayarak, depremin en çok etkilediği bölgeler arasında yer alan Hatay’ın Altınözü ilçesine gönderilmek üzere yola çıkardı.

“Afetzede kardeşlerimizin her an yanındayız”

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan afetin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren çalışmalar yürüttüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün şöyle dedi: