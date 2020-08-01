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    Manisalılar, orman yangınını çaresizlik içinde izledi

    Manisalılar, orman yangınını çaresizlik içinde izledi

    Manisa'nın Turgutlu ve Ahmetli ilçe sınırındaki orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, mahalleliler yangını çaresizlikle izledi.
    • İHA
    • 01.08.2020 - 00:27
    • Güncelleme : 01.08.2020 - 00:27
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    Manisalılar, orman yangınını çaresizlik içinde izledi

    Manisa’nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköse Mahallesi'nde, akşam üzeri çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 30 orman ve itfaiye arazözünün yanı sıra çok sayıda orman ve itfaiye personeli müdahale etti.

    YANGINI ÇARESİZLİK İÇİNDE İZLEDİLER

    Sarp bir bölgede çıkan yangına güçlükle müdahale ederken, havanın kararmasıyla birlikte helikopterler de havalanamadı. Kısmen kontrol altına alınan yangını mahallenin vatandaşları da çaresizlikle izledi.

    Manisalılar, orman yangınını çaresizlik içinde izledi

    Manisalılar, orman yangınını çaresizlik içinde izledi #1

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Mahallelilerden Hüseyin Okur, yangına güçlükle müdahale edilebildiğini belirterek çaresizlik içerisinde bulunduklarını söyledi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

    Manisalılar, orman yangınını çaresizlik içinde izledi #2

    BAKAN PAKDEMİRLİ: "YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA"

    Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manisa’daki çıkan orman yangınıyla ilgili son dakika yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    “Manisa Turgutlu Akçapınar’daki yangın saat 21:00 itibariyle kısmen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir şuana kadar 3 hektarlık ormanlık alan, yangından etkilenmiştir.”

    Manisalılar, orman yangınını çaresizlik içinde izledi #3

    Manisalılar, orman yangınını çaresizlik içinde izledi #4

    Manisalılar, orman yangınını çaresizlik içinde izledi #5

    Manisalılar, orman yangınını çaresizlik içinde izledi #6

    Manisalılar, orman yangınını çaresizlik içinde izledi #7

    Manisalılar, orman yangınını çaresizlik içinde izledi #8

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