Maraş'ta ambulans ihmaliyle vefat etti: Gereken yapılacak

Hastaneye kaldırılmak üzere ambulans gönderilmeyen kadının, hastaneye otomobille götürülmesi ihmali üzerine İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Müdürlük, gerekenin yapılacağını açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan kadın, 6 ay önce beyin ameliyatı oldu.

Geçirdiği beyin ameliyatı operasyonunun ardından evde bakım hizmeti alan Aysel Çapar'ın fenalaşması üzerine, 24 Temmuz Cuma günü eve gelen doktor tarafından beyin kanaması geçirdiği fark edilerek hastaneye götürülmesi gerektiği söylendi.

ÇARŞAFLA TAŞIYIP OTOMOBİLLE GÖTÜRDÜLER

İddiaya göre kadının eşi Şükrü Çapar ile çocukları, Göksun Devlet Hastanesi'ni arayarak, ambulans talebinde bulundu. Olumlu yanıt alamayan aile, çarşafla taşıdıkları Çapar'ı otomobille Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

ŞEHİT YEĞENİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Yoğun bakımda tedaviye alınan Aysel Çapar, dün hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Aysel Çapar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan yeğeni Jandarma Uzman Çavuş Durdu Çapar'ın yanında toprağa verildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI

İddialarla ilgili inceleme başlatan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, açıklama yaptı. İncelemelerin devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Dün ve bugün basında, 'Ambulans verilmediği iddia edilen kadın hayatını kaybetti' başlıklı haberler yer almıştır. Haberdeki iddialara yönelik İl Sağlık Müdürlüğü'müzce halihazırda inceleme başlatılmış olup, inceleme neticesinde ihmal ya da kusuru tespit edilenler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."













