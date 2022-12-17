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    Mardin AK Parti İl Başkanlığı binası hizmete açıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Mardin'de gerçekleştirdiği toplu açılış programı sonrası AK Parti İl Başkanlığı yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.
    • 17.12.2022 - 17:26
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    Mardin AK Parti İl Başkanlığı binası hizmete açıldı

    Toplu açılış töreni için Mardin’e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Parkı’nda vatandaşlara hitap ettikten sonra alandan ayrıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti'nin yeni hizmet binası bulunduğu bölgeye geçti.

    Coşkuyla karşılandı

    Yolda kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, binanın önünde de coşkuyla karşılandı.

    Mardinliler; Türkçe, Kürtçe ve Arapça pankartlarla Cumhurbaşkanı’na sevgi gösterisinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezahüratlar eşliğinde Mardin AK Parti İl Başkanlığı’nı açtı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin AK Parti İl Başkanlığı binasını hizmete açtı VİDEO

    Binayı açtı, incelemesini yaptı

    Burada bir de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mardin il hizmet binasının yeni hizmet alanını tüm Mardinlimize ve Mardinli kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

    Kurdele kesiminin ardından binaya giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulundu.

    İHA'nın haberine göre Erdoğan sonrasında da gençlerle basına kapalı gerçekleştirilen buluşma programına katıldı.

    Mardin AK Parti İl Başkanlığı binası hizmete açıldı #1

    Mardin AK Parti İl Başkanlığı binası hizmete açıldı #2

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