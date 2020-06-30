Mardin'de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması sonucu 1 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları PKK terör örgütündeki çözülmeyi hızlandırdı.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu, Mardin'de 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Konu hakkınca açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

2020'DE 93 TERÖRİST TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması neticesinde; 1 terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 93'e yükselmiştir" denildi.