- En Son Haber
- İç Haber
- Mardin'de 10 litrelik bidonda TNT patlayıcı bulundu
Mardin'de 10 litrelik bidonda TNT patlayıcı bulundu
Menfezlerde kontrol yapan Nusaybin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alüminyum tozuyla güçlendirilmiş TNT patlayıcı ele geçirdi.
- DHA
- 02.07.2020 - 10:06
Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen terör operasyonlarıyla teröristlere göz açtırılmıyor.
Nusaybin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan menfezlerde aramalar gerçekleştirdi.
PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalar sonucu yaklaşık 10 litre kapasiteli bidon içinde, alüminyum tozuyla desteklenmiş TNT patlayıcı ele geçirildi.
Mardin Emniyeti koordinesinde, 5 ilde dün gerçekleştirilen operasyonda ise 1'i öğretmen 10 PKK/KCK terör örgütü üyesi gözaltına alınmıştı.