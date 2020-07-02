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    Mardin'de 10 litrelik bidonda TNT patlayıcı bulundu

    Menfezlerde kontrol yapan Nusaybin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alüminyum tozuyla güçlendirilmiş TNT patlayıcı ele geçirdi.
    • DHA
    • 02.07.2020 - 10:06
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    Mardin'de 10 litrelik bidonda TNT patlayıcı bulundu #1

     

    Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen terör operasyonlarıyla teröristlere göz açtırılmıyor.

    Nusaybin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan menfezlerde aramalar gerçekleştirdi.

    PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramalar sonucu yaklaşık 10 litre kapasiteli bidon içinde, alüminyum tozuyla desteklenmiş TNT patlayıcı ele geçirildi.

    Mardin Emniyeti koordinesinde, 5 ilde dün gerçekleştirilen operasyonda ise 1'i öğretmen 10 PKK/KCK terör örgütü üyesi gözaltına alınmıştı.

    Mardin'de 10 litrelik bidonda TNT patlayıcı bulundu #2

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