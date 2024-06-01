Mardin'de 120 dönüm arpa tarlası kül oldu
DHA

Mardin'in Savur ilçesine bağlı kırsal Soylu Mahallesi'nde bulunan arpa ekili tarlada çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu.

rüzgarın da etkisiyle büyürken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Çevredekiler de traktörleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

120 dönüm arpa ekili arazi kül oldu

Yangında 120 dönüm arpa ekili arazi zarar gördü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)