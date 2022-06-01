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    Mardin’de 2 çocuk babası, arazi sularken yılan ısırmasıyla öldü

    28 yaşındaki 2 çocuk babası, tarla sulaması yaptığı sırada yılan ısırması sonucu yaşamını yitirdi.
    • 01.06.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 14:37
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    Mardin’de 2 çocuk babası, arazi sularken yılan ısırmasıyla öldü

    Mardin’in Derik ilçesi kırsal Hisaraltı Mahallesi’nde oturan 2 çocuk babası Servet Arslan (28), dün sabah 2 kilometre uzaklıktaki araziye gitti.

    Pınarcık Mahallesi’nde tarla sulaması yaptığı sırada Arslan'ın sol ayağından yılan ısırdı.

    Arslan'ın gece saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine yakınları, sulama yapılan tarlaya gitti.

    Genç baba, hayatını kaybetti

    Hareketsiz yattığı görülünce jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

    Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Arslan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne götürülen Arslan'ın cansız bedeni, morga konuldu.

    Mardin’de 2 çocuk babası, arazi sularken yılan ısırmasıyla öldü #1

    Yılan ısırması sonucu öldü

    DHA’da yer alan habere göre yapılan ön otopside Arslan'ın, yılan ısırması sonucu öldüğü belirtildi.

    Arslan’ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilirken, Hisaraltı Mahallesi’nde toprağa verildi.

    Mardin’de 2 çocuk babası, arazi sularken yılan ısırmasıyla öldü #2

    Mardin’de 2 çocuk babası, arazi sularken yılan ısırmasıyla öldü #3


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