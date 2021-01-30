Türkiye'yi kana bulamaya hazırlanan 2 Suriye uyruklu PKK'lı teröristin yakalanma anı kameralara yansıdı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat sonucu sınırdan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen PKK/YPG’li 2 Suriye uyruklu teröristi gözaltına aldı.

BOMBA MALZEMELERİ BULUNDU

Teröristlerin üzerlerinde ve irtibatta oldukları kişilerin evlerinde yapılan aramalarda; 4 kilo 115 gram plastik patlayıcı, 2 adet zaman ayarlı bomba ve 1 adet uzaktan kumandalı olmak üzere 3 adet bomba düzeneği ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

İRTİBATLI OLDUĞU KİŞİLERE DE OPERASYON YAPILDI

Mardin polisinin, 2 Suriyelinin bağlantılı olduğu kişilerle ilgili yaptığı operasyonlarda ise Nusaybin, İstanbul, Antalya ve Şanlıurfa’da operasyon yapıldı.

4 teröristin tutuklandığı operasyonda, Suriyeli teröristlerin patlayıcı maddeleri ayakkabı tabanı ile ayakkabı sayası arasına yerleştirdikleri, ayrıca şampuan, jöle ve krem kutularına yerleştirdikleri ortaya çıktı.

Mardin'de 2 Suriyeli teröristin üzerinden bomba çıktı VİDEO