Mardin'de 2 Suriyeli teröristin üzerinden bomba çıktı
- DHA
- 30.01.2021 - 10:05
- Güncelleme : 30.01.2021 - 10:12
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat sonucu sınırdan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen PKK/YPG’li 2 Suriye uyruklu teröristi gözaltına aldı.
BOMBA MALZEMELERİ BULUNDU
Teröristlerin üzerlerinde ve irtibatta oldukları kişilerin evlerinde yapılan aramalarda; 4 kilo 115 gram plastik patlayıcı, 2 adet zaman ayarlı bomba ve 1 adet uzaktan kumandalı olmak üzere 3 adet bomba düzeneği ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.
İRTİBATLI OLDUĞU KİŞİLERE DE OPERASYON YAPILDI
Mardin polisinin, 2 Suriyelinin bağlantılı olduğu kişilerle ilgili yaptığı operasyonlarda ise Nusaybin, İstanbul, Antalya ve Şanlıurfa’da operasyon yapıldı.
4 teröristin tutuklandığı operasyonda, Suriyeli teröristlerin patlayıcı maddeleri ayakkabı tabanı ile ayakkabı sayası arasına yerleştirdikleri, ayrıca şampuan, jöle ve krem kutularına yerleştirdikleri ortaya çıktı.
Mardin'de 2 Suriyeli teröristin üzerinden bomba çıktı VİDEO