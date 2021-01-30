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    Mardin'de 2 Suriyeli teröristin üzerinden bomba çıktı

    Türkiye'yi kana bulamaya hazırlanan 2 Suriye uyruklu PKK'lı teröristin yakalanma anı kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 30.01.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 10:12
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    Mardin'de 2 Suriyeli teröristin üzerinden bomba çıktı

    Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat sonucu sınırdan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen PKK/YPG’li 2 Suriye uyruklu teröristi gözaltına aldı.

    BOMBA MALZEMELERİ BULUNDU

    Teröristlerin üzerlerinde ve irtibatta oldukları kişilerin evlerinde yapılan aramalarda; 4 kilo 115 gram plastik patlayıcı, 2 adet zaman ayarlı bomba ve 1 adet uzaktan kumandalı olmak üzere 3 adet bomba düzeneği ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

    Mardin de 2 Suriyeli teröristin üzerinden bomba çıktı #1

    İRTİBATLI OLDUĞU KİŞİLERE DE OPERASYON YAPILDI

    Mardin polisinin, 2 Suriyelinin bağlantılı olduğu kişilerle ilgili yaptığı operasyonlarda ise Nusaybin, İstanbul, Antalya ve Şanlıurfa’da operasyon yapıldı.

    4 teröristin tutuklandığı operasyonda, Suriyeli teröristlerin patlayıcı maddeleri ayakkabı tabanı ile ayakkabı sayası arasına yerleştirdikleri, ayrıca şampuan, jöle ve krem kutularına yerleştirdikleri ortaya çıktı.

    Mardin'de 2 Suriyeli teröristin üzerinden bomba çıktı VİDEO

    Mardin de 2 Suriyeli teröristin üzerinden bomba çıktı #2

    Mardin de 2 Suriyeli teröristin üzerinden bomba çıktı #3

    Mardin de 2 Suriyeli teröristin üzerinden bomba çıktı #4

    Mardin de 2 Suriyeli teröristin üzerinden bomba çıktı #5

    Mardin de 2 Suriyeli teröristin üzerinden bomba çıktı #6

    Mardin de 2 Suriyeli teröristin üzerinden bomba çıktı #7

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