Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İHA
Kahraman Mehmetçik'in terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Askerimiz son olarak Mardin'de 2 teröristi daha sarı poşete soktu.
"Arkadaşları, kanlarını yerde bırakmadı"
Gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu.
2016 yılında şehit edilen polislerimizin intikamının alındığını belirten Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"2016 yılında Kahraman Polislerimiz
Ahmet Demir, Ramazan Akyürek, Metin Malkav kalleşçe şehit edildi.
7 yıl geçti.
Arkadaşları, kanlarını yerde bırakmadı.
2 terörist, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan'da ölü ele geçirildi.
Kahraman Şehitlerimize rahmetle"