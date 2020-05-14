1 Ocak'tan beri 78 terörist, ikna yoluyla teslim oldu

1 Ocak'tan beri 78 terörist, ikna yoluyla teslim oldu

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Türkiye'nin yürüttüğü ikna çalışmalarıyla terör örgütü PKK'dan kopmalar devam ediyor.

Bölücü terör örgütü PKK'da, ikna çalışmaları sonucu çözülme sürüyor.

Bu kapsamda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca ikna çalışması yürütüldü.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısında yer alan 2 teröristin, bu çalışmalar sonucu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

PKK'DA ÇÖZÜLME DEVAM EDİYOR

Bakanlık'tan yapılan açıklamada teslim olanlardan Z.A'nın 2015'te, R.A.H'nin ise 2016'da örgüte katıldığı tespit edildi.

Böylece 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 78'e yükseldi.