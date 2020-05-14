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- 1 Ocak'tan beri 78 terörist, ikna yoluyla teslim oldu
1 Ocak'tan beri 78 terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Türkiye'nin yürüttüğü ikna çalışmalarıyla terör örgütü PKK'dan kopmalar devam ediyor.
- AA
- 14.05.2020 - 09:39
Bölücü terör örgütü PKK'da, ikna çalışmaları sonucu çözülme sürüyor.
Bu kapsamda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca ikna çalışması yürütüldü.
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısında yer alan 2 teröristin, bu çalışmalar sonucu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
PKK'DA ÇÖZÜLME DEVAM EDİYOR
Bakanlık'tan yapılan açıklamada teslim olanlardan Z.A'nın 2015'te, R.A.H'nin ise 2016'da örgüte katıldığı tespit edildi.
Böylece 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 78'e yükseldi.