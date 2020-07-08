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- Mardin'de 2 yaşındaki kızına sigara içiren baba
Mardin'de 2 yaşındaki kızına sigara içiren baba
Kızıltepe ilçesinde, 2 yaşında olduğu tahmin edilen küçük kızına sigara içiren baba, görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca tepkiler çığ gibi büyüdü.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 16:48
İstanbul'da, 19 yaşındaki Betül Aşçı isimli genç kızın, küçük kuzenine zorla sigaraiçirdiği anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlaması üzerine gözaltına alınmış ve bugün serbest bırakılmıştı.
Olay hakkında tartışmalar devam ederken benzer bir görüntü de Mardin'den geldi.
Mardin'de 2 yaşındaki kızına sigara içiren baba VİDEO
KÜÇÜK KIZA SİGARA İÇİRDİLER
Kızıltepe ilçesinde yaşayan Mehmet Kızılçınar, 2 yaşında olduğu tahmin edilen küçük kızının ağzına sigara koyup yaktı.
"GELECEĞİN KEŞİ"
Yanındakilerle birlikte kahkahalar arasında küçük kızına "Geleceğin keşi" diyen babanın o anları sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerin yayılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.