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    Mardin'de 2 yaşındaki kızına sigara içiren baba

    Kızıltepe ilçesinde, 2 yaşında olduğu tahmin edilen küçük kızına sigara içiren baba, görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca tepkiler çığ gibi büyüdü.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 16:48
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    Mardin'de 2 yaşındaki kızına sigara içiren baba

    İstanbul'da, 19 yaşındaki Betül Aşçı isimli genç kızın, küçük kuzenine zorla sigaraiçirdiği anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlaması üzerine gözaltına alınmış ve bugün serbest bırakılmıştı.

    Olay hakkında tartışmalar devam ederken benzer bir görüntü de Mardin'den geldi.

    Mardin'de 2 yaşındaki kızına sigara içiren baba VİDEO

    KÜÇÜK KIZA SİGARA İÇİRDİLER

    Kızıltepe ilçesinde yaşayan Mehmet Kızılçınar, 2 yaşında olduğu tahmin edilen küçük kızının ağzına sigara koyup yaktı.

    "GELECEĞİN KEŞİ"

    Yanındakilerle birlikte kahkahalar arasında küçük kızına "Geleceğin keşi" diyen babanın o anları sosyal medyada paylaşıldı.

    Görüntülerin yayılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

    Mardin'de 2 yaşındaki kızına sigara içiren baba #1

    Mardin'de 2 yaşındaki kızına sigara içiren baba #2

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