Mardin'de 200 dönüm buğday tarlası yandı Mardin'in Derik ilçesinde, tarlada çıkan yangında yaklaşık 200 dönüm ekili buğday yanarak kül oldu.

DHA

Mardin'de ekili buğday tarlası çayır çayır yandı..

Derik ilçesine bağlı kırsal Çağıl Mahallesi’nde, Hasan Azizoğlu, Davut Mahmutoğlu ve Seyfettin Acet’e ait buğday tarlasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, köylüler traktörleriyle müdahale ederek, durumu itfaiye ekiplerine de bildirdi.

200 dönüm yandı

Gelen ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte söndürülen yangında yaklaşık 200 dönüm ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.