Mardin'de 3 aracın çarpıştığı kaza sonrası patlama: 1'i ağır 2 yaralı

İHA
Mardin'de saat 01.00 sıralarında Nusaybin Yeniköy mevkiinde, 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Patlama sonrası yangın çıktı
Kaza sonrasında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürdürülürken, yol trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.