Mardin'de 3 aracın çarpıştığı kaza sonrası patlama: 1'i ağır 2 yaralı
İHA

Mardin'de saat 01.00 sıralarında Nusaybin Yeniköy mevkiinde, 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Patlama sonrası yangın çıktı

sonrasında meydana gelen sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mardin'de 3 aracın çarpıştığı kaza sonrası patlama: 1'i ağır 2 yaralı

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürdürülürken, yol trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.