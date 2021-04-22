Mardin'de 6 bin 350 sahte dolar ele geçirildi

Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte 6 bin 350 dolar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince piyasaya sahte para sürülmesinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

6 BİN 350 SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, bir adrese düzenledikleri operasyonda 50'lik ve 100'lük banknotlar halinde 6 bin 350 sahte dolar ele geçirdi. Ekiplerce sahte dolarlara el konulurken, operasyonun düzenlendiği adresteki 4 şüpheli gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyedeki mahkemece tutuklandı.