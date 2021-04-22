Mardin'de 6 bin 350 sahte dolar ele geçirildi
Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte 6 bin 350 dolar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 22.04.2021 - 20:42
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince piyasaya sahte para sürülmesinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
6 BİN 350 SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ
Bu kapsamda harekete geçen ekipler, bir adrese düzenledikleri operasyonda 50'lik ve 100'lük banknotlar halinde 6 bin 350 sahte dolar ele geçirdi. Ekiplerce sahte dolarlara el konulurken, operasyonun düzenlendiği adresteki 4 şüpheli gözaltına alındı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyedeki mahkemece tutuklandı.