Mardin'de adliye çıkışı cinsel istismar şüphelisi ile kadının yakınları birbirine girdi

DHA
Mardin'de cinsel istismara uğrayan zihinsel engelli kadın ile şüphelinin yakınları sinirlerine hakim olamadı..
Midyat ilçesine bağlı kırsal Gülveren Mahallesi’nde ismi açıklanmayan zihinsel engelli kadın, iddiaya göre Z. A.’nın cinsel istismarına maruz kaldı.
Şikayet üzerine gözaltına alınan Z.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından Midyat Adliyesi’ne sevk edildi. Z.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ADLİYE ÖNÜNDE TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA
Kararından ardından adliye çıkışında iki tarafın yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü.
Tarafları polis ekipleri güçlükle ayırırken, kavga anı da yoldan geçen bir araç sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış