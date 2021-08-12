Euro
10.0756
0.12%
Dolar
8.5457
0.06%
Altın
486.18
1%
Borsa
1.443
-0.12%
Bitcoin
397.000
4.00%
EXEN Coin
25.84
9.53%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Mardin'de araçla ezilen çocuk hayatını kaybetti

    Dargeçit ilçesinde, evinin önünde oynayan 1 yaşındaki kız çocuğunu araba ezdi. Gerçekleşen kaza sonucu çocuk yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 22:12
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 06:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin'de araçla ezilen çocuk hayatını kaybetti

    Mardin’in Dargeçit ilçesinde tüyleri ürperten bir kaza meydana geldi.

    Tepebaşı Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir araç evinin kapısının önünde oynayan 1 yaşındaki Firdevs Dal isimli bir çocuğu ezdi.

    Mardin de araçla ezilen çocuk hayatını kaybetti #1

    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansının ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yapılan tüm müdahalelere rağmen Firdevs bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir