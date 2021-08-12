Mardin'de araçla ezilen çocuk hayatını kaybetti

Dargeçit ilçesinde, evinin önünde oynayan 1 yaşındaki kız çocuğunu araba ezdi. Gerçekleşen kaza sonucu çocuk yaşamını yitirdi.

Mardin’in Dargeçit ilçesinde tüyleri ürperten bir kaza meydana geldi.

Tepebaşı Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir araç evinin kapısının önünde oynayan 1 yaşındaki Firdevs Dal isimli bir çocuğu ezdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansının ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Firdevs bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.