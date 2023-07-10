Mardin'de aşırıcı sıcaklarda beklenen kare geldi: Güneş altında kızan yağda yumurta yaptı Bölgede bu yıl da sıcaklıklar normalin üstünde seyrini sürdürüyor. Durumu fırsat bilen vatandaş, kızgın güneşin altına bıraktığı tavada yağda yumurta pişirdi.

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İHA

Yurdun güneyinde aşırı sıcaklar hakim...

Her yıl bölgede mayıs ayından itibaren etkili olan sıcaklıklar, bu yıl geç etkisini gösterdi.

Şimdilerde giderek artan hava sıcaklıkları, bölge halkına zor anlar yaşatmaya başladı.

Güneşin altında kızan yağı kaçırmadı

Aşırı sıcaklardan nasibini alan kentlerden biri de Mardin oldu.

Nusaybin ilçesinde yaşanan aşırı sıcakların ardından ilginç bir olay yaşandı.

İrfan Algan isimli bir vatandaş, kızgın güneşin altına bıraktığı tavada kızan yağda yumurta pişirdi.

Algan, pişirdiği yumurtayı ekmek ve domates ile yedi.

"Hissedilen sıcaklık 55 derece "

Esnaf olan Algan, "Dükkanda arkadaşlarım ile otururken havanın aşırı sıcak olmasını değerlendirmek istedik ve yumurta pişirmeye karar verdik. Yumurtanın piştiğini görünce ekmek ile birlikte yedim. Hissedilen sıcaklığın 55 derece olduğunu söyleyebilirim." dedi.