Yurdun güneyinde aşırı sıcaklar hakim...
Her yıl bölgede mayıs ayından itibaren etkili olan sıcaklıklar, bu yıl geç etkisini gösterdi.
Şimdilerde giderek artan hava sıcaklıkları, bölge halkına zor anlar yaşatmaya başladı.
Güneşin altında kızan yağı kaçırmadı
Aşırı sıcaklardan nasibini alan kentlerden biri de Mardin oldu.
Nusaybin ilçesinde yaşanan aşırı sıcakların ardından ilginç bir olay yaşandı.
İrfan Algan isimli bir vatandaş, kızgın güneşin altına bıraktığı tavada kızan yağda yumurta pişirdi.
Algan, pişirdiği yumurtayı ekmek ve domates ile yedi.
"Hissedilen sıcaklık 55 derece "
Esnaf olan Algan, "Dükkanda arkadaşlarım ile otururken havanın aşırı sıcak olmasını değerlendirmek istedik ve yumurta pişirmeye karar verdik. Yumurtanın piştiğini görünce ekmek ile birlikte yedim. Hissedilen sıcaklığın 55 derece olduğunu söyleyebilirim." dedi.