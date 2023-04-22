Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Mardin’de yaşanan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

İHA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde saat 22:30 sıralarında Lozan Caddesi Halk Eğitim karşısında, bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan Ahmet Bilek (18) ve Abdurrahman A. ağır yaralandı.

Bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi

Saldırıyı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahaleye rağmen Ahmet Bilek (18) hayatını kaybetti.

Polis soruşturma başlattı

Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken bıçaklı saldırıda yaralanan Abdurrahman A. ise yapılan ilk müdahalesinden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis tarafından soruşturma başlatıldı.