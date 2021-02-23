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Mardin'de bir terörist tutuklandı

Mardin'de bir terörist tutuklandı

Eren-5 Operasyonları kapsamında milis ve iş birlikçilerine yönelik yapılan şafak vakti operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri, terör örgütü PYD/YPG üyeliğinden tutuklandı.