Mardin'de bir terörist tutuklandı
Eren-5 Operasyonları kapsamında milis ve iş birlikçilerine yönelik yapılan şafak vakti operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri, terör örgütü PYD/YPG üyeliğinden tutuklandı.
- İHA
- 23.02.2021 - 09:45
- Güncelleme : 23.02.2021 - 10:08
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren-5 Operasyonları kapsamında sözde Ömeryan, Bagok, Gap-Rıha ve Kerboran kırsalında terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam etti.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
PYD/YPG üyesi 3 terör örgütü mensubunun ülke içinde gerçekleştirebileceği eylemlerin önüne geçmek amacıyla Kızıltepe ilçesinde 3 farklı adrese, şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Operasyonlar sonucu gözaltında alınan B.E.Ö. ve Y.S.E. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.N. isimli terörist silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.