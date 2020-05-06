Mardin'de cezaevi firarisi yakalandı

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Jandarma ekiplerince, 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan zanlı yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Mardin'de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, nitelikli yağma suçundan aranan ve 2014 yılından itibaren firari olan S.K. isimli şahsın, Derik ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde bulunan evinde saklandığını belirledi.

YAKALANAN ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.