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    Mardin'de dedektör köpek gizli bölmede eroin buldu

    Mardin'de ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları minibüste narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği gizli bölümde 51 kilo 460 gram eroin ele geçirdi.
    • DHA
    • 01.02.2021 - 08:56
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    Mardin'de dedektör köpek gizli bölmede eroin buldu

    Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uygulama yaptı.

    Uygulamada narkotik dedektör köpek de görev aldı.

    KÖPEK TEPKİ VERDİ

    Şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan arama sırasında narkotik köpek tepki verdi.

    GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU

    Aracın bu bölgelerinde yapılan ayrıntılı incelemede gizli bölmelere yerleştirilmiş 51 kilo 460 gram eroin ele geçirildi.

    Mardin eroin

    Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Emniyet yetkilileri, bu operasyonla uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulduğunu, zehir tacirleriyle mücadelenin bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

    Mardin eroin

    Mardin eroin

    Mardin eroin

    Mardin eroin

    Mardin eroin
    Mardin eroin

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