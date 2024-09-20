Mardin’de dengesini kaybeden vatandaş uçurumdan düştü
İHA

Mardin’in Artuklu ilçesinde gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi mevkiinde yürüyüş yapan Abdullah T., dengesini kaybederek uçurumdan aşağı düştü.

TALİHSİZ ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan Abdullah T., Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Editör