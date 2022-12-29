Mardin'de husumetli aileler silah ve sopalarla birbirine girdi

Mardin Nusaybin'de husumetli 2 aile arasında çıkan sopa ve silahlı kavgada 6 aile bireyi yaralandı.

Husumetli aile kavgasında bu kez adresi Mardin..

Akşam saatlerinde Nusaybin ilçesindeki Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sopa ve silahlar kullanıldı: 6 yaralı

Sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye, alındı.

Nusaybin'de ilk tedavileri yapılan yaralılardan 3'ü, Mardin ve Kızıltepe'deki hastanelere sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.