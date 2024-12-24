Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Mardin'de korku dolu anlar..

21 Aralık'ta kırsal Kabala Mahallesi'nde meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen kişi, husumetli olduğu öne sürülen kişinin otomobiline yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı.

ÇOCUĞUN PANİK ANLARI KAMERADA

Ölen ya da yaralanan olmazken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kız çocuğunun, panik halinde kaçtığı görüldü.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.