Mardin’de kafeye giren hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kafeye giren hırsız; tablet, bilgisayar ve bahşiş kutusu çalarken hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde demiryolu kenarındaki kafeye giren bir kişi, kafenin kasasını açtı.

BAHŞİŞ KUTUSU, TABLET VE BİLGİSAYARI ÇALDI

Kasadaki 400 lira, bahşiş kutusu, 3 tablet ve bir dizüstü bilgisayarı çalan hırsız, daha sonra kafeden ayrıldı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, kafeden hırsızlık olduğunu fark ettikten sonra durumu polise bildirdi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kafede incelemelerde bulunan Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızın kimliğini tespit etmeye çalışırken, olay yeri inceleme ekipleri de kafede incelemelerde bulundu.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, polisin incelemesi sürüyor.