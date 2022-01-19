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    Mardin’de kar yolları kapadı, ambulansta doğurdu

    Doğum sancısı tutan kadın, yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye yetiştirilemeyince bebeğini ambulansta dünyaya getirdi.
    • DHA
    • 19.01.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 17:42
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    Mardin’de kar yolları kapadı, ambulansta doğurdu

    Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki kırsal Arıklı Mahallesi'nde yaşayan A.Y.'nin doğum sancısı tuttu.

    Yakınların ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.

    Kar yağışı nedeniyle ekipler, mahalleye güçlükle ulaştı.

    AMBULANSTA DOĞUM YAPTI

    A.Y.'yi ambulansa alan ekipler, ilerlemekte güçlük çekince yolda doğum başladı.

    Ekiplerin müdahale ettiği A.Y., bir erkek bebek dünyaya getirdi.

    ANNE İLE BEBEĞİN DURUMU İYİ

    Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne getirilen A.Y. ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Mardin’de kar yolları kapadı, ambulansta doğurdu #1


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