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    Mardin'de metruk binada otomatik tüfek ele geçirildi

    Mardin Dargeçit'te metruk bir binanın müştemilatında yapılan aramada 2016 yılında kentte, hendek- barikat eylemlerinde teröristlerce kullandığı değerlendirilen otomatik tüfek ile 347 mermi bulundu.
    • 25.05.2022 - 19:16
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    Mardin'de metruk binada otomatik tüfek ele geçirildi

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dargeçit ilçesinde metruk bir binada arama yapıldı.

    Aramada, binanın müştemilatında 2016 yılında kentte gerçekleştirilen 'Hendek' operasyonlarında kullanılan mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

    Otomatik tüfek ele geçirildi

    DHA'nın haberine göre, adreste yapılan aramada otomatik tüfek, 347 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.

    Mardin de metruk binada otomatik tüfek ele geçirildi #1


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