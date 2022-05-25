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Mardin'de metruk binada otomatik tüfek ele geçirildi

Mardin'de metruk binada otomatik tüfek ele geçirildi

Mardin Dargeçit'te metruk bir binanın müştemilatında yapılan aramada 2016 yılında kentte, hendek- barikat eylemlerinde teröristlerce kullandığı değerlendirilen otomatik tüfek ile 347 mermi bulundu.