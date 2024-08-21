Mardin’de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı Mardin’de minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İHA

Mardin'de Midyat-İdil yolunda 59 PZ 646 minibüs ve 34 SE 0741 plakalı kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI 7 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Kazada yaralanan E.B., B.B., J.B., M.G., A.Ö., N.F., S.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)