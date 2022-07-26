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    Mardin'de önüne çıkan köpekten kaçan sürücü, elektrik direğine çarptı

    Mardin Derik'te önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
    • 26.07.2022 - 23:26
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 23:43
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    Mardin'de önüne çıkan köpekten kaçan sürücü, elektrik direğine çarptı

    Akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kızıltepe yolu üzerinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Osman Ün, yönetimindeki 01 AGT 143 plakalı otomobille seyir halindeyken önüne köpek çıkınca, çarpmamak için ani manevra yaptı.

    Kaldırıma çıkıp elektrik direğine çarptı

    Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Kullanılamaz hale gelen otomobilde tek başına olan sürücü Osman Ün, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yapılan muayenesinde Osman Ün’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

    "Çok şükür takla atmadım"

    DHA'nın haberine göre, köpeğin aniden önüne çıkmasıyla frene basıp direksiyonu kırdığını belirten Ün, "Kaldırıma ve ardından da direğe çarptım. Çok şükür takla atmadım” dedi.

    Mardin'de önüne çıkan köpekten kaçan sürücü, elektrik direğine çarptı VİDEO

    Mardin de önüne çıkan köpekten kaçan sürücü, elektrik direğine çarptı #1

    Mardin de önüne çıkan köpekten kaçan sürücü, elektrik direğine çarptı #2

    Mardin de önüne çıkan köpekten kaçan sürücü, elektrik direğine çarptı #3

    Mardin de önüne çıkan köpekten kaçan sürücü, elektrik direğine çarptı #4

    Mardin de önüne çıkan köpekten kaçan sürücü, elektrik direğine çarptı #5

    Mardin de önüne çıkan köpekten kaçan sürücü, elektrik direğine çarptı #6


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