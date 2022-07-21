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    Mardin'de ormanlık alandaki yangın 6 saatte söndürüldü

    Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan bölgesi kırsalında ormanda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri ile köylülerin yardımıyla 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altındı.
    • 21.07.2022 - 00:39
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    Mardin'de ormanlık alandaki yangın 6 saatte söndürüldü

    Saat 14.30 sıralarında Mardin'in Nusaybin’e bağlı kırsal Karaca, Doğanlı, Kuyular ve İlkadım mahalleleri arasındaki Ömeryan bölgesi ormanlık alanında yangın çıktı.

    Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında dumanları gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Nusaybin İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yangın kontrol altına alındı

    DHA'da yer alan habere göre, ekiplerin ve köylülerin çalışmasının ardından yangın, kontrol altına alınarak 20.30 sıralarında söndürüldü.

    Yangında ne kadarlık alanın zarar gördüğü yapılacak çalışmanın ardından belli olacak. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Mardin de ormanlık alandaki yangın 6 saatte söndürüldü #1

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    Mardin de ormanlık alandaki yangın 6 saatte söndürüldü #3

    Mardin de ormanlık alandaki yangın 6 saatte söndürüldü #4

    Mardin de ormanlık alandaki yangın 6 saatte söndürüldü #5

    Mardin de ormanlık alandaki yangın 6 saatte söndürüldü #6

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    Mardin de ormanlık alandaki yangın 6 saatte söndürüldü #10


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