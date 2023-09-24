Mardin’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i çocuk 5 yaralı
İHA

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Göllü Mahallesi yolunda, Veysi B. yönetimindeki 38 SY 138 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan biri çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)