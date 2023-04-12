Mardin'de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçelerinde dün geceden beri etkili olan sağanakla birlikte dereler taştı, yollar kapandı. Ev ve iş yerleri su basan vatandaşlar, yetkililerden çözüm istedi.

AA

Mardin'in Midyat, Nusaybin ve Artuklu ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Midyat'ta etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Midyat'ta vatandaşlar, ev ve bahçelerine yağmur suyu girmesin diye çuvallarla set yaptı.

"Kendi imkanlarımızla suyu boşaltmaya çalışıyoruz"

Yunusemre, Seyitler, Bahçelievler, Cumhuriyet, Sanayi, Gölcük ve Bağlar mahallelerinde sağanak sonucu yaklaşık 30 ev ve iş yerini su bastı.

Midyat Belediyesi ekipleri, su baskınlarına müdahale etse de vatandaşlar altyapı yetersizliğinden şikayetçi oldu.

Mehmet Selim Alpınar adlı vatandaş, “Burası Sanayi Mahallesi Altyapıdan dolayı belediyeye birkaç sefer başvuruda bulunduk. Şimdi bizim evlerimiz su altında kaldı. Mağdur olmuşuz, çocuklarımızı dışarıya çıkamıyoruz. Avlularımız dolmuş, bodrumlarımızdan kendi imkânlarımızla suyunu boşaltmaya çalışıyoruz. Yetkilerin bu altyapı veya su akışına çözüm bulmasını rica ediyoruz.” dedi.

"Telefon açıyoruz gelmiyorlar"

Mahalle sakinlerinden Tahir Teomay ise “Telefon açıyoruz gelmiyorlar. Üstelikte ana yoldan gelen su da üzerimize geliyor. Bu mahalle hep sular altında kalmış. Onun için onlardan rica ediyoruz, gelip baksınlar, bir çare bulsunlar.” diye konuştu.

Nusaybin'de de sağanak nedeniyle Nusaybin-Midyat kara yolu ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapatıldı.

Beyazsu mesire alanında su baskınları oluştu, piknik ve dinlenme tesisleri su altında kaldı.

Duvarları çöken evler var

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ve DSİ 102. Şube Müdürü Alaattin Akgül bölgede incelemede bulundu.

Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi'nde su baskınları sonucu yol zarar görürken bazı evlerin duvarları çöktü.

Kırsal alanda arı kovanları hayvan yemi, tahıl ve mısır sel sularında kaldı.

Mahalle sakinlerinden Nurettin Koç, 97 arı kovanının zarar gördüğünü belirterek yetkililerden destek beklediklerini aktardı.