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    • Mardin'de şehit olan askerin amcası: Nice şehit Hasan Basri Tek’ler yetiştiriyoruz

    Mardin'de şehit olan askerin amcası: Nice şehit Hasan Basri Tek’ler yetiştiriyoruz

    6 yıl önce şehit düşen yeğeninin ismini oturdukları apartmana veren vefakar amca, geçen yıllara rağmen şehidin eşyalarını evin ayrı bir odasında muhafaza ediyor.
    • 07.09.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 12:36
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    Mardin'de şehit olan askerin amcası: Nice şehit Hasan Basri Tek’ler yetiştiriyoruz

    2016 yılında şehit düşen mehmetçiğin acısı hala taze...

    Piyade Uzman Çavuş Hasan Basri Tek, Mardin Nusaybin’de askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düştü.

    Şehidin amcacı Gani Tek, yıllardır yeğeninin eşyalarına gözü gibi bakıyor.

    Yeğenin ismini oturdukları apartmana verdi

    Vefakar amca, önce oturdukları apartmanın ismini ‘Şehit Hasan Basri Tek’ olarak değiştirdi.

    Mardin de şehit olan askerin amcası: Nice şehit Hasan Basri Tek’ler yetiştiriyoruz #1

    Eşyaları için ayrı bir oda açıldı

    Ardından şehidin eşyalarını, saatlerini, kıyafetlerini ve kitaplarını evinin ayrı bir odasında muhafaza altında tutmaya başladı.

    İHA'nın aktarımına göre; amca Tek, bölücü terör örgütüne yıllarca unutulmayacak mesajı ise gözyaşlarını saklayarak verdi.

    Mardin de şehit olan askerin amcası: Nice şehit Hasan Basri Tek’ler yetiştiriyoruz #2

    "Şehidimizi hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız"

    Yeğeni için kurduğu odayla ilgili açıklamalarda bulunan Tek, “Odadaki bütün eşyalar şehit olmadan önce yeğenim kullandığı eşyaları. 2016 yılında şehit olduktan sonra bu odayı oluşturduk ve eşyaları koyduk bu odayı fazla açmayız sadece havalandırma amaçlı açarız. Bütün eşyalarını bu şekilde muhafaza ediyoruz. Şehidimizi hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Bizim için çok acı bir kayıp ama vatanımız için feda olsun. Daha nice şehit Hasan Basri Tek’ler yetiştiriyoruz” dedi.

    Mardin de şehit olan askerin amcası: Nice şehit Hasan Basri Tek’ler yetiştiriyoruz #3

    Mardin de şehit olan askerin amcası: Nice şehit Hasan Basri Tek’ler yetiştiriyoruz #4


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