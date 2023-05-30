Mardin'de silahlı arazi anlaşmazlığı kavgası: 1'i asker 14 yaralı Mardin'in Mazıdağı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada, aralarında tarafları ayırmaya çalışan bir uzman çavuşun da olduğu 14 kişi yaralandı.

DHA Mardin'de çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı.. Öğleden sonra Mazıdağı ilçesinin kırsal Kocakent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Düzgün ve Otay aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı, silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1'i asker 14 kişi yaralandı Yaklaşık 2 saat süren kavgada, tarafları ayırmaya çalışan uzman çavuş Y.C. ile her iki aileden F.O., N.O., T.O., M.S.O., H.O., A.O., H.D., M.D., B.D., M.T.D., M.D., B.D. ve İ.A. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.