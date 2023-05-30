Mardin'de silahlı arazi anlaşmazlığı kavgası: 1'i asker 14 yaralı
DHA

Mardin'de çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı..

Öğleden sonra Mazıdağı ilçesinin kırsal Kocakent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Düzgün ve Otay aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1'i asker 14 kişi yaralandı

Yaklaşık 2 saat süren kavgada, tarafları ayırmaya çalışan uzman çavuş Y.C. ile her iki aileden F.O., N.O., T.O., M.S.O., H.O., A.O., H.D., M.D., B.D., M.T.D., M.D., B.D. ve İ.A. yaralandı.

Mardin'de iki aile arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 1’i asker, 14 yaralı #2

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.