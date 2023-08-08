Mardin'de silahlı kavga: 2’si ağır 4 yaralı

İHA
Mardin'de Midyat ilçesine bağlı kırsal Altıntaş Mahallesi'nde, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.
Silahlı kavgada 2’si ağır 4 yaralı
Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada S.T, E.T, S.A. ve İ.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tedavi altındalar
Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri mahallede başka kavganın yaşanmaması için geniş güvenlik aldı.