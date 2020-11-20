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    Mardin’de Suriyeli öğretim görevlisi 50 liraya yorgan dikiyor

    Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan öğretim üyesi yerleştiği Mardin'de açtığı küçük iş yerinde yorgan dikerek ailesini geçindiriyor.
    • DHA
    • 20.11.2020 - 09:03
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 09:03
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    Mardin’de Suriyeli öğretim görevlisi 50 liraya yorgan dikiyor

    Suriye'deki iç savaş sonrası 5 yıl önce, eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye sığınan Deyrulzor Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Öğretim Üyesi Haysem Hacı Cuma, Mardin'e yerleşti.

    Burada, tarihi ayakkabıcılar çarşısında küçük bir iş yeri kiralayan Cuma, yorgan dikmeye başladı.

    “TÜRK DEVLETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

    Her bir yorganı 50 TL'ye diken Cuma, bunun yanı sıra vazo, oyuncak bebek ve sepet gibi el becerisi ile yaptığı ürünleri de satarak ailesini geçindiriyor.

    Suriye'den canlarını zor kurtararak ayrıldıklarını belirten Cuma, "Türk devletine çok teşekkür ediyorum. Bizlere sahip çıktı. Çok şükür yerimiz iyidir. Savaş biterse yeniden ülkeme döneceğim. Çünkü orada, yerimiz, yurdumuz, topraklarımız var." dedi.

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    “BURADA BİZE KİMSE KARIŞMIYOR”

    Üniversitede el sanatları üzerine eğitim verdiğini söyleyen Cuma, Mardin'e gelince bunu sürdürmeye karar verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

    "Çeşitli el sanatları ile ürünler ortaya çıkarıyorum. Her çeşit sanatı icra ediyorum. Masaüstü vazo, çiçek, iplikten sepetler yapıyorum. Evler için küçük vazolar, oyuncak bebeklere gelinlik yapıyorum. Burada da sanatımı icra ediyorum. Burada bize kimse karışmıyor. İşimi yapıyorum. Burada mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti bize sahip çıktı, bunu asla unutmayacağım. Çok teşekkür ediyorum."

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    Mardin’de Suriyeli öğretim görevlisi 50 liraya yorgan dikiyor #4

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