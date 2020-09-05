Mardin'de taksitle aldığı eşeğin borcunu ödeyemeyen çoban yardım istiyor

Gündelik işlerinde kullandığı eşeğinin 7 aylık taksitinden 5’ini ödeyemeyen çoban, “Taksitlerimi ödemekte zorlandığım için Öksüz’ümden ayrılmak istemiyorum.” dedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Gürmeşe Mahallesi’nde yaşayan 8 çocuk babası Celal Dinler, geçimini çobanlık yaparak sağlıyor.

Gündelik olarak çalışan Dinler, kendisine yardımcı olması için bir eşek satın aldı.

2 AY TAKSİT ÖDEYEBİLDİ

Dinler, 700 lira karşılığında 7 taksit şeklinde satın aldığı eşeğe 'Öksüz' ismini verdi. 2 ay taksit ödeyebilen Dinler, 3'üncü taksiti çalışamadığı için ödeyemedi.

HAYIRSEVERLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Taksiti ödeyemediği için eşeğinin elinden alınacağını söyleyen Dinler, hayırseverlerin kendisine yardım etmesi için çağrıda bulundu.

“ÖKSÜZ’ÜMDEN AYRILMAK İSTEMİYORUM”

Öksüz'ünden ayrılmak istemediği söyleyen Dinler, “Çocuklarımın geçimini sağlamak için köyde gündelik olarak çobanlık yapıyorum. Bazen iş yok ama olduğu zaman bir eşeğe ihtiyacım oluyordu. Ben de bir eşek satın aldım. 700 liraya anlaşıp, 7 taksit halinde ödeme yapacaktım. İlk iki taksitini ödedim. Çobanlık yaptığım zaman yemeğimi ve suyumu eşeğin semerine koyuyorum. Bana çok yardımı oluyor. Eşeğime 'Öksüz' adını verdim. Taksitlerimi ödemekte zorlandığım için Öksüz’ümden ayrılmak istemiyorum.” dedi.