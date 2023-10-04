Mardin'de tartıştığı kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı Mardin'de bir kadın tartıştığı kocası Nedim Solmaz’ı bıçaklayarak ağır yaraladı.

İHA

Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde akşam saatlerinde, ismi öğrenilemeyen bir kadın ile eşi Nedim Solmaz arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Kocasını bıçakladı

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın kocası Nedim Solmaz'ı bıçakla yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alındı

Ağır yaralanan Nedim Solmaz, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kocasını yaralayan kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Hastaneden alınan bilgiye göre Nedim Solmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)