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    Mardin'de terör örgütü PKK'ya karşı operasyon başlatıldı

    Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Günyurdu Mahallesi’nde terör örgütü PKK'ya karşı operasyon başlatıldığı bildirildi. Operasyon sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildiği açıklandı.
    • 28.07.2022 - 06:27
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 08:17
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    Mardin'de terör örgütü PKK'ya karşı operasyon başlatıldı

    Mardin'in Nusaybin ilçesi Günyurdu Mahallesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

    Terör örgütü PKK'ya çok yönlü operasyon

    Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

    Operasyon sona erene kadar sokağa çıkma yasağı

    AA'nın haberine göre, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 28 Temmuz saat 05.00'ten itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesinin Günyurdu Mahallesi ve mezralarında ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.

    Mardin de terör örgütü PKK ya karşı operasyon başlatıldı #1


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