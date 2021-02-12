Mardin’de teröristlere ait depo kullanılamaz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, teröristlere ait depolar kullanılamaz hale getirilirken, 1 adet M-16 piyade tüfeği, tıbbi malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Ömeryan kırsalında operasyon gerçekleştirildi. Teröristlere ait olduğu belirlenen depolarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, bulunan yaşam malzemeleri yok edildi.

ŞEHİT EVREN BAŞÇI OPERASYONU

‘Eren-5’ operasyonları kapsamında teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesine, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesine yönelik Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı özel birlik operasyonu icra edildi.

DEPOLARINA GİRİLDİ

Operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen 12 farklı noktada bulunan depolarda arama yapıldı.

EYP MALZEMELERİ BULUNDU

Yapılan aramalarda 1 adet M-16 piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, çok miktarda tıbbi ilaç, örgütsel doküman, örgüt mensuplarına ait fotoğraf ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

DELİLLER KORUNDU

Aramalarda ele geçen delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler ile depolar kullanılamaz hale getirildi.



