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    Mardin'de uyuyakalan genci itfaiye uyandırdı

    Kızıltepe'de evde kardeşinin mahsur kaldığını düşünen ablası itfaiyeyi çağırınca uyuya kaldığı öğrenildi.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 03:59
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    Mardin'de uyuyakalan genci itfaiye uyandırdı

    Mardin'in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, kardeşi Suriye uyruklu Yusuf Hassouni'ye ulaşamayınca endişelenen ablası itfaiyeye haber verdi.

    GENCİ UYURKEN BULDULAR

    Evin balkonuna merdiven dayayarak eve giren itfaiye ve polis ekipleri, Hassouni'yi uyurken buldu.

    İTFAİYE GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

    Birkaç defa seslendikten sonra uyanan genç, itfaiye ekiplerine karşısında görünce şaşkına uğradı. Uyandırılan genç itfaiye ve polis ekipleri tarafından ablasının onu aşağıda beklediği söylenerek evden çıkarıldı. Yaşanan olay herkes tarafından tebessümle karşılandı.

    Mardin'de uyuyakalan genci itfaiye uyandırdı - VİDEO

    asasa

    Mardin de uyuyakalan genci itfaiye uyandırdı #1

    Mardin de uyuyakalan genci itfaiye uyandırdı #2

    Mardin de uyuyakalan genci itfaiye uyandırdı #3

     


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