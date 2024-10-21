Mardin'de vatandaşı çileden çıkartan yollar Özgür Özel'in ziyareti öncesi tamamlandı

İHA

Mardin'in Artuklu ilçesi ve çevresindeki yolların kötü durumu, vatandaştan tepki topluyor...

Kentin birçok noktasında yolların kötü durumu dikkat çekerken öte yandan, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün kendi köyü olan Atlı Mahallesi'ne sıcak asfalt döktürmesi ise bardağı taşıran son damla oldu.

AHMET TÜRK'ÜN KENDİ EVİ OLAN KASR-I KANCO'YA KADAR UZANAN 2 KİLOMETRELİK YOL ASFALTLANDI

Mardin'in genelindeki yollar toz ve çukurdan geçilmezken, halk ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşamaya devam ediyor.

Vatandaşlar bu duruma öfkelenirken, Ahmet Türk'ün kendi evi olan Kasr-ı Kanco'ya kadar uzanan 2 kilometrelik yolun kısa sürede asfaltlanması, vatandaşlardan tepki topladı.

Mardinliler, Ahmet Türk'ün kendi çıkarlarını ön planda tuttuğunu, genel sorunları ise görmezden geldiğini savundu.

KAYITSIZ KALMAKLA ELEŞTİRİLİYOR

Mardin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şikayetlerine ve ihtiyaçlarına kayıtsız kalmakla eleştirilirken, uzun zamandır ilçe merkezlerinde ve kırsalda kötü durumda olan yolların iyileştirilmesine dair somut bir adım atılmaması ise dikkat çekiyor.

Bunun üzerine vatandaşlar, belediyecilik anlayışında halkın yararına değil, kişisel çıkarlara öncelik verildiği yönünde yorumlarda bulunuyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ZİYARETİ ÖNCESİ YOL TAMAMLANDI

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önümüzdeki hafta Mardin'e yapması planladığı ziyaret ve Ahmet Türk'ün Atlı Mahallesindeki Kasr-ı Kanco'ya gidecek olması ise dikkat çeken yeni gelişmelere sebep oldu.

Bazı vatandaşlar, Ahmet Türk'ün Özel'e şirin görünmek için bu yolu hızla tamamladığını öne sürdü.

Mardin'in dört bir yanında toz toprak içinde yaşayan vatandaşlar, belediyenin asli görevi olan kamu hizmetlerini aksattığını belirterek bu duruma tepki gösterdi.

SOMUT HİÇBİR PROJE ORTAYA KOYMAMASI ELEŞTİRİLDİ

Mardinliler, Ahmet Türk'ün belediyeyi halkın sorunlarıyla ilgilenmeyen bir anlayışla yönetmesini eleştirdi.

31 Mart Mahalli İdareler genel seçimlerinde göreve gelen Ahmet Türk ve yönetiminin bugüne kadar somut olarak hiçbir proje ortaya koymadığını ifade eden vatandaşlar, Mardin Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirerek tepki gösterdi.