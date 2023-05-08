Mardin'de vücudunda yaralar çıkan gencin hayatı kabusa döndü Mardin’de doğuştan cilt hastalığı olan ve ender görülen "Epidermolizis Bülloza" hastası 28 yaşındaki Murat Ötünç'ün hayatı cildindeki yaralardan dolayı kendisine kabus oldu.

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Murat Ötünç, doğuştan Epidermolizis Bülloza hastalığına maruz kaldı.

Vücudundakiler yaralar hayatını kabusa çevirdi

Nadir görülen ve halk arasında pamuk prenses olarak da bilinen hastalığın acısını doğduğu günden beri çeken Ötünç, vücudunda çıkan baloncukların patlaması sonucu oluşan yaralar nedeniyle ne dışarı çıkabiliyor, ne de arkadaş edinebiliyor.

"Yatmakta zorluk çekiyorum"

28 yıldır bu kabusla yaşayan Ötünç, vücudundaki yaralardan dolayı doğru düzgün banyo bile yapamıyor.

Hastalığının doğuştan geldiğini belirten Ötünç, "Yatmakta zorluk çekiyorum. Gördüğünüz gibi hep böyle kan oluyor. Her kalktığımda duş alıp temiz elbiseler giyiyorum ve bir bakıyorum tekrar leke" dedi.