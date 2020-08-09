Mardin'de yola çıkan köpek, kazaya neden oldu: 2 yaralı

Mardin'de yola çıkan köpek, kazaya neden oldu: 2 yaralı

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Mardin'in Midyat ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarptı.

Cizre-Midyat karayolunda Cizre istikametinden gelen, sürücü ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yola atlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu direğe çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan kişiler çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan Mehmet S. ile Murat A., burada yapılan ilk yardım müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.