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    Mardin'deki kazada ölen 3'ü çocuk 6 kişi toprağa verildi

    Midyat ilçesinde, halı saha maçından dönerken geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarının kaybeden 3'ü çocuk 6 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
    • DHA
    • 08.09.2020 - 17:01
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 17:01
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    Mardin'deki kazada ölen 3'ü çocuk 6 kişi toprağa verildi

    Mardin'in Midyat ilçesinde, Midyat-Dargeçit Karayolu'nun 12'nci kilometresinde Mehmet Emin Aydın'ın kullandığı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce Nevzat Tasman'ın kullandığı traktöre ardından da halı saha maçından evlerine dönen Hakan Özkahraman'ın kullandığı otomobile çarptı.

    Mardin'deki kazada ölen 3'ü çocuk 6 kişi toprağa verildi VİDEO

    6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada, otomobildeki Nimetullah Yıldız (34), oğlu Abdulkerim (3), yeğeni Muhammed Yıldız (10) ile aynı mahallede oturan akrabaları Hakan Özkahraman (23), Bilal Seyitoğlu (21) ve kardeşi Dilovan Seyitoğlu (12),  hayatlarını kaybetti.

    Kamyon sürücüsü Aydın ve traktör sürücüsü Tasman, yaralandı.

    Acı kazada hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından bugün toprağa verilmek üzere Bardakçı Mahallesi'ne götürüldü.

    Mardin deki kazada ölen 3 ü çocuk 6 kişi toprağa verildi #1

    3 AİLE DEN 6 KİŞİ YAN YANA DEFNEDİLDİ

    Üç ocağa ateş düşüren kazada ölen 6 kişinin cenazesi Bardakçı Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında yan yana defnedildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede ölenler için Kürtçe ağıtlar yakıldı.

    Mardin deki kazada ölen 3 ü çocuk 6 kişi toprağa verildi #2

    Mardin deki kazada ölen 3 ü çocuk 6 kişi toprağa verildi #3

    Mardin deki kazada ölen 3 ü çocuk 6 kişi toprağa verildi #4

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    Mardin deki kazada ölen 3 ü çocuk 6 kişi toprağa verildi #6

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    Mardin deki kazada ölen 3 ü çocuk 6 kişi toprağa verildi #8

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    Mardin deki kazada ölen 3 ü çocuk 6 kişi toprağa verildi #10

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