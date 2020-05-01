Bir araya gelen gençler, traktör ve araba lastikleri, hayvan yemliği ve tenekelerle hazırladıkları parkurda, kıyasıya yarıştı.

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Dikmen köyünde bir grup genç, kendi imkanlarıyla yaptıkları parkurlarda yarışarak, Survivor'ın köy versiyonunu çektiler.

Hep birlikte yarışmanın yapılacağı yere parkur kuran gençler, 'Yukarı Mahalle' ve 'Aşağı Mahalle' olarak adlandırdıkları iki takımla, gerçek Survivor gibi sunucu eşliğinde oynamaya başladı.

ÖDÜL İÇİN KÖY BAKKALI SPONSOR OLDU

Ödüllü oyunlarda kazanan takım, köy bakkalının sponsor olmasıyla çeşitli yiyecek ve içeceklerle ödüllendirildi.

Dokunulmazlık maçı sonrası mağlup olan ile galip olan takım oyuncularının tartışmasıyla gençlerin oynadığı yarışma, gerçek Survivor'u aratmadı.

Yarışmaları telefonla çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan gençler, binlerce kişi tarafından izlendi.

Mardinli gençler gerçek Survivor'ı aratmadı ViDEO

PARKURU 3 SAATTE KURDULAR

Boş vakitlerini değerlendirmek için köydeki arkadaşlarıyla birlik olduklarını belirten ve yarışmanın sunuculuğu yapan İbrahim Tan, kullandıkları alanın köylerine uzak olduğunu, traktör ile topladıkları malzemeleri köydeki boş alana getirerek 2-3 saatte parkuru kurduklarını söyledi.

Gençler parkur kurdukları alanı, oynadıkları yarışma sonrası temizleyerek eski haline getirdi.