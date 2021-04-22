Marmara Denizi’nde arızalanan LPG tankeri
Marmara Denizi’nde arızalanan Norveç bayraklı LPG tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce Ahırkapı'ya çekildi.
- AA
- 22.04.2021 - 09:17
- Güncelleme : 22.04.2021 - 09:47
Fas’tan Ukrayna’ya giden 199 metrelik Norveç bayraklı CLIPPER VENUS isimli LPG tankeri, Marmara Denizi'nde seyir halindeyken makine arızası yaptı.
MÜDAHALE EDİLDİ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörü ile Ahırkapı demir bölgesine çekilen LPG tankerinin boş olduğu öğrenildi.