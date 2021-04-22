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    Marmara Denizi’nde arızalanan LPG tankeri

    Marmara Denizi’nde arızalanan Norveç bayraklı LPG tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce Ahırkapı'ya çekildi.
    • AA
    • 22.04.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 09:47
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    Marmara Denizi’nde arızalanan LPG tankeri

    Fas’tan Ukrayna’ya giden 199 metrelik Norveç bayraklı CLIPPER VENUS isimli LPG tankeri, Marmara Denizi'nde seyir halindeyken makine arızası yaptı.

    MÜDAHALE EDİLDİ

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörü ile Ahırkapı demir bölgesine çekilen LPG tankerinin boş olduğu öğrenildi.

    Marmara Denizi’nde arızalanan LPG tankeri #1

    LPG tankeri

    LPG tankeri

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