Marmara Denizin'de etkili olan poyraz sonrası ulaşımda aksama

İHA
Poyraz, Tekirdağ ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
Poyraz fırtınası sonrası deniz ulaşımı olumsuz etkilendi.
DENİZCİLERE ÇAĞRI
Şiddetli rüzgar nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı büyük konteyner gemileri denizin açıklarında demirlerken, balıkçı tekneleri limanlara demir atmak zorunda kaldı.
Denizde dalga boyu yer yer yükselirken yetkililer, denizcilere fırtına etkisi geçene kadar tedbirli olmaları çağrısında bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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