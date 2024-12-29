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Marmara Denizin'de etkili olan poyraz sonrası ulaşımda aksama

Marmara Denizin'de etkili olan poyraz sonrası ulaşımda aksama Tekirdağ ve çevresinde poyraz fırtınasının etkili olması sonrası Marmara Denizi'nde ulaşım olumsuz etkilenirken, denizcilere de tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.