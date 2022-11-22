Marmara Denizi'nde metrelerce yükselen dalgalar, feribottaki yolcuları korkuttu

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası İDO deniz feribotundaki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan lodos etkisini kent genelinde sürdürüyor.

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Yalova- Pendik seferini yapan İDO deniz otobüsündeki arabalı feribottaki yolcular, metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.

Feribot, denizde güçlükle ilerledi

İHA'nın haberine göre, güçlükle denizde ilerleyen feribotun o anları saniye saniye bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, feribotun seferini tamamladığı öğrenildi.

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi VİDEO