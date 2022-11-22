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    Marmara Denizi'nde metrelerce yükselen dalgalar, feribottaki yolcuları korkuttu

    Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası İDO deniz feribotundaki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.
    • 22.11.2022 - 00:33
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    Marmara Denizi'nde metrelerce yükselen dalgalar, feribottaki yolcuları korkuttu

    İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan lodos etkisini kent genelinde sürdürüyor.

    Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Yalova- Pendik seferini yapan İDO deniz otobüsündeki arabalı feribottaki yolcular, metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.

    Feribot, denizde güçlükle ilerledi

    İHA'nın haberine göre, güçlükle denizde ilerleyen feribotun o anları saniye saniye bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, feribotun seferini tamamladığı öğrenildi.

    Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi VİDEO

    Marmara Denizi nde metrelerce yükselen dalgalar, feribottaki yolcuları korkuttu #1

    Marmara Denizi nde metrelerce yükselen dalgalar, feribottaki yolcuları korkuttu #2


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