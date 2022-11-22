Marmara Denizi'nde metrelerce yükselen dalgalar, feribottaki yolcuları korkuttu
Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası İDO deniz feribotundaki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.
- 22.11.2022 - 00:33
İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan lodos etkisini kent genelinde sürdürüyor.
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Yalova- Pendik seferini yapan İDO deniz otobüsündeki arabalı feribottaki yolcular, metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.
Feribot, denizde güçlükle ilerledi
İHA'nın haberine göre, güçlükle denizde ilerleyen feribotun o anları saniye saniye bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, feribotun seferini tamamladığı öğrenildi.
Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi VİDEO